الجزائر تُشيد قاعدة عسكرية استراتيجية على حدودها مع المغرب

كشفت مصادر إعلامية اعتزام حكومة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تشييد قاعدة عسكرية استراتيجية على حدودها مع المغرب، بعد تشييد الرباط قاعدة على بعد 38 كم من الأراضي الجزائرية.
وذكرت بوابة "الشروق" الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن السلطات في الجزائر
وأوضحت، أن الجزائر تبني القاعدة الجديدة لحماية حدودها وأمنها القومي من المخاطر والتهديدات المباشرة، من الجانب الآخر على حد قولها.
وذكرت الشبكة الجزائرية، أنه بحسب تقارير استخباراتية فإن "القاعدة العسكرية المغربية يديرها خبراء عسكريون وأمنيون إسرائيليون بالشراكة مع القوات المغربية، وأنها موجهة بالأساس ضد الجزائر".
وكان المغرب قد أعلن في مايو الماضي على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه يسعى لإنشاء قاعدة عسكرية قرب حدود الجزائر، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام جزائرية استفزازا صريحا.
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