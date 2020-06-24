كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البلد الذي لم يسمع فيه آلاف الاشخاص عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت منظمات حقوقية أن مئات الآلاف من الأشخاص المحاصرين بالقرب من قتال شرس في أقصى غرب ميانمار قد لا يعرفون شيئًا عن Covid-19 بسبب إغلاق الإنترنت لمدة عام، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

في يونيو الماضي، قامت حكومة ميانمار، بقيادة مستشار الدولة أونغ سان سو كي، بقطع الاتصال بالإنترنت لتسع بلدات في المنطقة بسبب مخاوف من أنها تستخدم لإشعال الاشتباكات بين جيش ميانمار والمتمردين.

تمت استعادة الخدمة في إحدى البلديات في مايو، لكن لا تزال ثمانية أخرى، يبلغ مجموع سكانها حوالي 800000 شخص، في تعتيم المعلومات.

تقول هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إن الإغلاق المطول يعرض الأرواح للخطر، ليس فقط لأنه يمنع الناس من الإبلاغ عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان - ولكن لأنه يعزلهم ايضا عن حملات الصحة العامة حول جائحة فيروسات كورونا.

قالت ليندا لخضر، المستشارة القانونية لآسيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان: "مع النزاع المسلح بين جيش ميانمار وجيش أراكان في ولاية راخين وسط الجائحة، من الضروري أن يحصل المدنيون على المعلومات اللازمة للبقاء في أمان".

