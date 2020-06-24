الدوزي بعد العملية الجراحية: حالتي مستقرة

في أول ظهور له بعد العملية الجراحية، طمأن الفنان الدوزي، ليلة أمس الثلاثاء، جمهوره عن حالته الصحية، مؤكدا أنها مستقرة.

وأجرى الدوزي، قبل أيام، عملية جراحية على مستوى العمود الفقري، للمرة الثانية، بعد فشل الأولى في تخليصه من آلام حادة يشتكي منها على مستوى الظهر.

الدوزي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تدوينة، أرفقها بصورة من المستشفى، وكتب: “أشكركم جميعاً على دعائكم لي، وسؤالكم المستمر عن حالتي الصحية، وأعتذر بشدّة لمن لم أستطع الرد على رسائلهم نظرا إلى كثرتها”.

وأضاف الدوزي: “حالتي مستقرة والحمد لله.. أحبكم جميعاً دون استثناء.. وأعشق جمهوري الحبيب، الذي أجده إلى جانبي دائماً في السرّاء والضرّاء”.

مصادر مقربة من الدوزي كانت قد كشفت لـ”اليوم 24″، أن الدوزي كان يشتكي من آلام حادة في ظهره إلى درجة كبيرة، وهو ما كان عائقا في حفلاته نطرا إلى مدة البقاء على الخشبة، والحماس الحركي، الذي تستوجبه عروضه.