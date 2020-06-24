الوقاية المدنية تستنفر مصالحها في شفشاون للبحث عن جثة طفل غرق في واد

استأنفت الوقاية المدنية، مصالحها صباح اليوم الأربعاء، للبحث عن جثة طفل، لقي مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، غرقا في وادي ”سيفلاو” في جماعة الدردارة، التابعة ترابيا لإقليم شفشاون.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية قصد الوادي المذكور؟ هربا من الحرارة المرتفعة، قبل أن يلقى مصرعه غرقا فيه.

يذكر أن حوادث الغرق في صفوف الأطفال في مدينة شفشاون متكررة، إذ قبل أسابيع لقي طفلان مصرعهما في أحد الأحواض المائية، الموجودة ضواحي المدينة.