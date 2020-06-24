تضاعف بنحو 4 مرات في أقل من شهر.. عدد المصابين بكورونا قيد العلاج يتجاوز 2050 حالة

بخلاف السيناريوهات التي توقعت الوصول إلى 0 حالة نشطة بفيروس كورونا، تسببت البؤر الوبائية، لاسيما في الوحدات الإنتاجية لمعمل الفراولة بالقنيطرة، وعدة مصانع أخرى بعدد من أقاليم المملكة، في مضاعفة عدد الأشخاص قيد العلاج بمختلف مستشفيات المملكة.

وحتى صباح اليوم، وصل عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس إلى 2053، فيما لم يكن هذا العدد، يتعدى 595 حالة يوم الخامس من يونيو الجاري، أي أنه تضاعف خلال هذه الفترة بأكثر من 3 مرات ونصف.

وفي غياب أرقام تفصيلية رسمية، تشير المعطيات المتوفرة للموقع، إلى أن عدد الحالات النشطة المرتبطة بالبؤر الوبائية في لالة ميمونة، تصل حاليا إلى أزيد من 700 حالة.

أما في باقي مناطق المملكة، واستنادا إلى منشورات المديريات الجهوية، إلى حدود مساء أمس، فتشير إلى أن أقاليم “مراكش آسفي” تضم 220 حالة نشطة، تتوزع بين عمالة مراكش 134، وآسفي 53، والحوز 17، والرحامنة 16.

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وفي الشمال توجد 267 حالة قيد العلاج، منها 97 حالة بطنجة أصيلة و90 بتطوان، و55 بالعرائش، 25 بوازان، مع الإشارة إلى أن عمالة طنجة سجلت ليلة أمس 93 حالة جديدة.

وفي فاس مكناس توجد 91 حالة كلها بعمالة فاس، وفي بني ملال خنيفرة توجد 6 حالات قيد العلاج، منها 5 بالفقيه بن صالح، وواحدة ببني ملال.

وبجهة الداخلة واذي الذهب توجد أربع حالات بإقليم وادي الذهب، وفي كلميم واد نون، توجد 6 حالات بسيدي إفني، وحالتين بإقليم كلميم، و14 حالة بطانطان.