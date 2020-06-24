إصابات كورونا الجديدة في 8 جهات.. 90٪؜ منها بالشمال والصحراء والبيضاء- التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 8 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 4 جهات أي حالة جديدة.

واكتشفت 90 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة (349 حالة) بثلاث جهات، وهي جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي عرفت تسجيل 125 حالة خلال الـ16 ساعة الماضية، بسبب البؤر المهنية المتعلقة بأحد المعامل.

وسجلت بجهة بجهة العيون الساقية الحمراء 94 حالة جديدة، مقابل 93 حالة بجهة الدار البيضاء سطات.

وسجلت بجهة مراكش آسفي 20 حالة جديدة، وبجهة الرباط سلا القنيطرة 8 حالات، ثم 7 حالات جديدة بجهة فاس مكناس.

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بجهة بني ملال خنيفرة سجلت ثلاث حالات جديدة، وأخيرا بجهة كلميم واد نون، سجلت حالتين.

بالمقابل لم تسجل إصابات جديد في الجهات الأربع المتبقية، وهي درعة تافلالت والشرق وسوس ماسة، والداخلة وادي الذهب.

وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 10693 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، موزعة بين: الدارالبيضاء- سطات 3156 حالة، ومراكش- أسفي 1803 حالة، وطنجة- تطوان- الحسيمة 1673 حالة، والرباط- سلا- القنيطرة 1669 حالة، وفاس- مكناس 1142 حالة، ودرعة- تافيلالت 586 حالة، والشرق 201، وبني ملال- خنيفرة 139، وسوس- ماسة 90، وكلميم- واد نون 70، والداخلة- وادي الذهب 9 حالات، والعيون- الساقية الحمراء 157.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.