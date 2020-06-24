خلال 24 ساعة: 65 مصابا في البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد المصابين العرب بفيروس كورونا في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، حتى الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأربعاء، 1733 مع تسجيل 65 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، فيما بلغت عدد الإصابات الجديدة المسجلة منذ بداية الأسبوع الحالي 99 إصابة، وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وعلى صعيد منطقة النقب، وصل عدد الإصابات في رهط إلى 220 مع تسجيل 14 إصابة جديدة في اليوم الأخير، وفي حورة بلغ عدد المصابين 215 مع تسجيل 7 حالات جديدة، عرعرة النقب مع 199 إصابة منها 29 حالة في اليوم الأخيرة، بالإضافة إلى حالتين في اللقية ليصل عدد الإصابات إلى 19.

وفي منطقة المثلث، سُجل ارتفاعا جديدا في عدد الحالات، إذ بلغ مجمل الإصابات في أم الفحم 110 بزيادة 3 حالات منذ الأمس، وفي باقة الغربية وصل عدد الحالات إلى 74 مع تسجيل 5 إصابات جديدة، وفي كل من جسر الزرقاء وكفر قرع وعرعرة مع تسجيل إصابتين في كل منها، بالإضافة إلى إصابة واحدة في كل من جت المثلث والطيبة وكفر قاسم خلال اليوم الأخير.

أما في منطقة الجليل، فقد جرى تسجيل 3 إصابات جديدة في شفاعمرو، ليبلغ مجمل الإصابات 18 حالة، فيما سجل ارتفاع آخر في بلدات الشاغور بعدما جرى تشخيص إصابة واحدة جديدة في كل من مجد الكروم والبعنة ودير الأسد.

يذكر أن عدد الفحوصات في المجتمع العربي بلغ 91444 فحصا بزيادة 2196 في اليوم الأخير.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية اليوم الأربعاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 153، المتعافون 141

حورة: الإصابات 215، المتعافون 161

أم الفحم: الإصابات 110، المتعافون 79

رهط: الإصابات 220، المتعافون 73

الطيبة: الإصابات 54، المتعافون 48

جسر الزرقاء: الإصابات 47، المتعافون 39

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البعنة: الإصابات 39، المتعافون 31

دبورية: الإصابات 33، المتعافون 30

جت: الإصابات 42، المتعافون 24

طمرة: الإصابات 23، المتعافون 21

عرعرة النقب: الإصابات 199، المتعافون 36

مجد الكروم: الإصابات 21، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 74، المتعافون 22

الناصرة: الإصابات 24، المتعافون 19

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر قاسم: الإصابات 20، المتعافون 17

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 15

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 14

الفريديس: الإصابات 15، المتعافون 11