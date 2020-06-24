"تويتر" يحجب تغريدات ترامب للمرة الثالثة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حجب موقع "تويتر" للرسائل القصيرة، أمس الثلاثاء، تغريدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب التي تضمنت في فحواها استعمال القوة إذا حاول متظاهرون إقامة "منطقة إدارة ذاتية" في واشنطن.

وانتشر العديد من رجال الشرطة ببزات مكافحة الشغب في شوارع العاصمة الأميركية وقاموا بإخلاء محيط البيت الأبيض حيث يتناوب متظاهرون على التجمع منذ أسابيع.

وكتب ترامب على "تويتر" أنه "لن تكون هناك أبدًا منطقة إدارة ذاتية في العاصمة واشنطن ما دمت رئيسكم. إذا حاولوا فسنقابلهم بقوة جدية".

وبعد ذلك، حجب "تويتر" المنصة المفضلة للرئيس الأميركي هذه الرسالة، بعبارة توضح أن المضمون يخالف قواعد الموقع حول "المحتويات غير الملائمة"، لكنه ترك للمستخدمين حرية قراءته.

وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي التي حجبت مرتين من قبل تغريدات لترامب، أن "قواعدنا تقضي بألا نسمح للناس بالتعبير عن رغبة في الإضرار بشخص أو بمجموعة أشخاص".

وأدانت الناطقة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني على الفور هذا القرار بقولها إن "لنكن واضحين بشأن ما حدث: ‘تويتر‘ قال إنه من غير المناسب لرئيس الولايات المتحدة أن يقول إنه يريد فرض احترام القانون".

منذ بدء التظاهرات ضد أعمال عنف الشرطة والعنصرية، يتبنى الرئيس الذي يقوم بحملة لإعادة انتخابه، خطابا حازما معبرا عن تمسكه بـ"القانون والنظام".

وفي تغريداته أمس الثلاثاء، كان يعلق على محاولة متظاهرين إنشاء مخيمين في محيط الرئاسة على غرار "المنطقة الخالية من الشرطة" التي أقيمت قبل اسبوعين في مدينة سياتل.

وكتب ناشطون خصوصا الأحرف الأولى من اسم "منطقة البيت الأسود للإدارة الذاتية" (بلاك هاوس أوتونوموس زون - بي اتش ايه زد) على كنيسة سانت جون، لكن الشرطة قامت بتفريق المجموعة الصغيرة بسرعة.

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وفي تحرك آخر، حاول متظاهرون إسقاط تمثال أمام البيت الأبيض للرئيس الأسبق، اندرو جاكسون اذلي كان يدعم العبودية.

وتدخلت الشرطة أيضا في هذه المنطقة. وقال ترامب للصحافيين قبل أن يتوجه إلى ولاية أريزونا لزيارة الحدود الجنوبية إنهم "قاموا بعمل جيد، كثيرون أودعوا السجن اليوم".

وأضاف ترامب أنه "ننوي فرض عقوبات بالسجن لمدد طويلة على هؤلاء المخربين، هؤلاء الفوضويين ومثيري الشغب"، مؤكدا أنهم "أشخاص سيئون لا يحبون البلاد".

وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيوقع قريبا مرسوما حول حماية النصب الأميركية.

في الجانب الآخر من البلاد، ترغب سلطات سياتل في اقتحام "منطقة الإدارة الذاتية" مجددا بعد إطلاق نار أفر عن سقوط قتيل وجريح في هذه المنطقة التي لا يلقى فيها رجال الشرطة ترحيبا.

وقالت رئيسة البلدية جيني دوركان إنه "حان الوقت ليعود الناس إلى بيوتهم" من أجل "إعادة النظام والقضاء على العنف في حي كابيتول هيل".

وأوضحت أن السلطات اختارت الحوار مع المنظمين ولا تفكر في اقتحام المنطقة بالقوة.

وانتقد ترامب بعنف الأسبوع الماضي رئيسة بلدية سياتل وحاكم ولاية واشنطن جاي اينسلي لإدارتهم هذه المنطقة. وكتب في تغريدة "إرهابيو الداخل استولوا على سياتل التي يقودها ديموقراطيون من اليسار الراديكالي".