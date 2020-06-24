مجلس كفر مندا المحلي يفشل بإقرار الميزانية للمرة السادسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخفق مجلس كفر مندا المحلي في المصادقة على الميزانية المقترحة للعام الجاري 2020، وذلك للمرة السادسة على التوالي، مساء أمس الثلاثاء.

عوُقدت جلسة خاصة لمناقشة وإقرار اقتراح. الميزانية العامة 2020 في المجلس المحلي، إذ قام رئيس المجلس المحلي، مؤنس عبد الحليم، بعرض الميزانية للتصويت للمرة السادسة، وصوّت أعضاء المجلس عن كتلة "ائتلاف الخير والإصلاح" المعارضة، وتضم طه زيدان، رائد زيدان، زكي عيساوي، مجدي حوشان، زكي مراد، خالد قدح، صالح طه، ضد اقتراح الميزانية، فيما صوّت إلى جانبها 6 أعضاء الائتلاف البلدي: مصطفى سميح عرابي، جمال حوش، محمد عبد الحليم، محمد قدح، محمود حسين مراد، صبري عبد الحميد والرئيس مؤنس عبد الحليم، وبذلك أُسقطت الميزانية المقترحة.

وكانت المعارضة قد أصدرت بيانا، الأسبوع الماضي، صرحت فيه أنه "ما زالت الكرة موجودة في ملعب مؤنس عبد الحليم، وعليه ملقاة المسؤولية في بناء الائتلاف وإنقاذ البلد من المأزق السياسي والفشل الإداري الذي يسود عمل المجلس المحلي، كما أننا ننوه أن البيان الذي صدر من قبل مؤنس عبد الحليم وأسلوبه الفظ والتهكمي ضد الأخ علي زيدان يهدف لمنع أي تقارب وتعاون، وإننا نرفض هذا الأسلوب، ونطالبه بالتحلي بالمسؤولية والحفاظ على أمن وأمان البلد وعدم زج المواطنين بدوامة العنف مجددا".

ولا تزال كفر مندا متأثرة بأجواء انتخابات السلطة المحلية الأخيرة التي جرت يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وفاز بها مؤنس عبد الحليم بفارق 26 صوتا فقط عن منافسه علي خضر زيدان.

هذا، وشهدت القرية أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين الآمنين وحرمات البيوت، عدة مرات، على خلفية الانتخابات المحلية.