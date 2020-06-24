الفتاوى التحريضية لـ "الصادق الغرياني".. بدأت منذ 2012

الأربعاء 24 يونيو 2020

عرف مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، في بفتاواه التحريضية لممارسة العنف في ليبيا، خاصة تجاه جنود الجيش الوطني الليبي.



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والغرياني يلعب منذ 2012، دور الذراع الدينية للجماعات المتطرفة في ليبيا، عبر إصدار فتاوى تتوافق مع مصالحها وأهدافها وأجندتها، فارتكبت عدة جرائم عنف استناداً إلى فتاواه، التي طالب خلالها الجماعات الإرهابية، برفع السلاح ومحاربة قوات الجيش الليبي.

ويعد الغرياني أحد أبرز المساهمين في انتشار الفوضى وتعزيز الانقسام في ليبيا.