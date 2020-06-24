ابنة نانسي عجرم ترقص بحرفية عالية... شاهدوا الفيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإبنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وهي ترقص مع شاب.
وفي التفاصيل، كانت ميلا، ابنة عجرم الكبيرة والبالغة 10 سنوات، ترقص بحرفية عالية في الفيديو مع مدربها الخاص.
وقد تفاعل جمهور الفنانة مع هذا الفيديو في التعليقات، ونال أكثر من 10 آلاف نسبة اعجاب على انستغرام.
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