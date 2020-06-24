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اعتقال أربعة مطلوبين بقضايا مختلفة ببغداد ومتهم بقتل منتسب في ذي قار

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اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال اربعة مطلوبين للقضاء بقضايا جنائية مختلفة وآخر متهم بقتل منتسب بالشرطة في ذي قار.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن مفارزها "القت القبض على أربعة متهمين بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد اثنان منهم ضبط بحوزتهما مواد مخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي، فيما تم إلقاء القبض على آخر وفق أحكام المادة ٤٦٠ ق ع، اما المتهم الرابع فتم إلقاء القبض عليه في منطقة سبع البور والمتهم بأطلاق نار على أحد المواطنيين في المنطقة ذاتها"، مشيرة الى انه "

واضافت، أن "مفارز اخرى "القت القبض على أحد المتهمين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار مطلوب وفق أحكام المادة (٤٠٦ قتل)".

واوضحت أن "المتهم أقبل على قتل و إصابة منتسبين اثنين بمركز شرطة الفتاحية بتاريخ ٥/٢٥ أثناء مرابطتهم في دورية الشرطة، فضلاً عن إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والحبوب ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي وبندقية كلاشنكوف مع العتاد ورمانة يدوية وسكين (قامة)".


واكدت الوكالة انه "تم تدوين أقوال المعتقلين جميعا وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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