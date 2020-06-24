اعتقال أربعة مطلوبين بقضايا مختلفة ببغداد ومتهم بقتل منتسب في ذي قار

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال اربعة مطلوبين للقضاء بقضايا جنائية مختلفة وآخر متهم بقتل منتسب بالشرطة في ذي قار.
واضافت، أن "مفارز اخرى "القت القبض على أحد المتهمين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار مطلوب وفق أحكام المادة (٤٠٦ قتل)".
واوضحت أن "المتهم أقبل على قتل و إصابة منتسبين اثنين بمركز شرطة الفتاحية بتاريخ ٥/٢٥ أثناء مرابطتهم في دورية الشرطة، فضلاً عن إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والحبوب ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي وبندقية كلاشنكوف مع العتاد ورمانة يدوية وسكين (قامة)".
واكدت الوكالة انه "تم تدوين أقوال المعتقلين جميعا وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.
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