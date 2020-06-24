دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، إلى تضافر الجهود للوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل، مشدداً على أهمية تسوية القضايا المالية "بشفافية".
وبحث الجانبان، بحسب البيان، "تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي، فضلاً عن مناقشة تداعيات تفشي جائحة كورونا، والتعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم في هذا المجال".
ونقل البيان عن صالح تأكيده على "ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والقانون".
وأضاف، أن "الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة لتحقيق المصلحة الوطنية"، مشدداً على "أهمية تسوية القضايا المالية بشفافية بما يحفظ حقوق جميع العراقيين وتأمين رواتب ومستحقات الموظفين".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح للوفد الكردي: الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي ومن المهم تسوية القضايا المالية بشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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