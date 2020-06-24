امانة مجلس الوزراء توجه بشأن معلومات عن اكتشاف اطباء عراقيين علاج لوباء كورونا

وقال المتحدث باسم مكتب إعلام أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "فيما يخص إجراءات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن ما عرضه عدد من الأطباء في إحدى القنوات الفضائية، باكتشافهم علاج لوباء كورونا، ومناشدتهم خلال الحلقة لتقديم الدعم والإسناد الحكومي لهم، وجه الأمين العام للمجلس بعد انتهاء عرض الحلقة مباشرة، تزويدنا بنسخة من البحث، لغرض عرضه على وزارة الصحة والجهات البحثية ذات العلاقة، وتحديد موعد للقائهم، ولم يصلنا لغاية اللحظة".



واضاف مجيد، "كما وأن وزارة الصحة، أرسلت بطلبهم ولقائهم لمناقشة البحث، وعرضه على لجنة الخبراء والمستشارين في الوزارة".