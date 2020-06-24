وسيتوجب على المستخدمين امتلاك بطاقات فيزاكارد أو ماستركارد صادرة عن مصارف معينة. وسيكون هناك حاجة إلى إدخال رمز مؤلف من ستة أرقام أو تعريف رقمي للمصادقة على عملية الدفع.
ويتم التعامل مع هذه العمليات التي تحصل على "باي فيسبوك"، من مجموعات شريكة مثل "باي بال" في الولايات المتحدة و"سييلو" في البرازيل.
وأوضح "فيسبوك" في بيان أن إرسال الأموال أو إجراء عملية شراء على واتساب مجانية، وستدفع الشركات عمولة مماثلة لتلك التي تدفع في معاملات بطاقات الائتمان. ويعتزم "فيسبوك" جعل هذه الخدمة متاحة تدريجا على مجموعة تطبيقاته الأخرى، بما فيها "إنستغرام"، على أن تشمل بلدانا أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية الدفع على واتساب أصبحت ممكنة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.