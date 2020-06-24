كيف انقلب البرلمان البريطانى على الإخوان والمتطرفين؟

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شهدت الفترة الأخيرة، انقلاب البرلمان البريطاني على جماعة الإخوان وكذلك المتطرفين، ورغبتهم في عدم بقاءهم في إنجلترا. وهناك عدد من النواب في البرلمان البريطاني أعلنوا عن رفضهم من بقاء الإخوان ونشاطها داخل الأراضى البريطانية، حيث دعوا حكومة بوريس جونسون بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات تؤدى إلى حظر نشاط الإخوان وطرد قيادات الجماعة من بريطانيا. كما ناقشت جلسة بالبرلمان البريطاني خطورة نشاط الإخوان في لندن، وهجوم السياسيين والنواب البريطانيين على الجماعة وكشف إرهابهم في بريطانيا وخطوة أنشطتهم. ودعا نواب بريطانيون إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم، حيث نشر تليفزيون البرلمان البريطاني كلمات لعدد من البرلمانيين طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركائها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابى.