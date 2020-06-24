العثور على شخص معلق بواسطة حبل في مقهى يشتغل فيه في طنجة

شهدت مدينة طنجة، أمس الثلاثاء، حالة انتحار داخل مقهى نزل “أبيندا” في ساحة إسبانيا.

وحسب مصدر مطلع، فإن المعني بالأمر، وهو أربعيني، أقدم على وضع حد لحياته شنقا وسط مقهى نزل “أبيندا”، الواقع في ساحة إسبانيا.

الهالك عثر عليه أحد زملائه، إذ وجده معلقا بواسطة حبل، وسط إحدى الغرف في مقهى نزل “أبيندا”، حيث يشتغل.