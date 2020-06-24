أكدت التحاليل المخبرية ليلة أمس الثلاثاء، إصابة 93 عاملا بمصنع “رونو-طنجة” بفيروس كورونا المستجد.
وحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24″ فإن أغلبية الحالات الجديدة تتوزع على أحياء عزيب الحاج قدور، وحي ابن بطوطة، والمجاهدين، والبرانص، وبنديبان، والزموري3 و4، ومغوغة، طنجة البالية، مسنانة، الجيراري، مجمع النور، حي الخربة، اجزناية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الرقم خلف حالة من الاستنفار في صفوف إدارة مصنع رونو والسلطات المحلية ومصالح وزارة الصحية.
وأبرز المصدر نفسه، أن الحالات الجديدة أربكت حسابات المسؤولين، الذين يستعدون لتطبيق إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي في البلاد، ابتداء من يوم الخميس المقبل.
وأبرز المصدر ذاته، أن المصنع المذكور كان سببا رئيسيا في ارتفاع عدد الإصابات بـ”كوفيد-19” على مستوى إقليم تطوان.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد غير مسبوق..رونو طنجة تسجل 93 إصابة جديدة في صفوف عمالها دفعة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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