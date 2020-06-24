طقس الأربعاء.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالجنوب وبالجنوب الشرقي للبلاد وحار نوعا ما بالسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة وكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، على سواحل المحيط الأطلسي، كما سيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ورعدية محليا. فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية بكل المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي إلى جنوبية شرقية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي إلى متقلبة بالواجهة المتوسطية و البوغاز وشمالية إلى غربية في باقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بالسواحل، والسهول، ومناطق سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة بمرتفعات الأطلس وقرب السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالريف، وشمال المنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالجنوب الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول غرب الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و44 درجة بأقصى الجنوب و الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وما بين طنجة والمهدية وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي.