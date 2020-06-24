العرائش تتصدر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جهة الشمال.. أغلبهم من عمال ومخالطي “بؤرة لالة ميمونة”

تصدر إقليم العرائش، أمس الثلاثاء، عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ10 حالات من عمال، ومخالطي الوحدة الفلاحية لإنتاج الفراولة “لالة ميمونة”، من مجموع 21 حالة جديدة، سجلت في جهة الشمال، خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإصابات، منذ بداية الجائحة إلى 1549 حالة بنسبة 14,97في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

وبحسب آخر تحديث لمديرية الصحة في جهة الشمال، فإن الإصابات الجديدة تتوزع على 3 حالات بعمالة طنجة أصيلة، و10 حالات بإقليم العرائش، و7 في إقليم وزان، وحالة واحدة في إقليم تطوان.

وأضافت المديرية نفسها أن 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء، موزعة بالتساوي بين طنجة، والعرائش، فيما استقرت الوفيات في 41 حالة.

وتهيب المديرية الجهوية للصحة في جهة الشمال بجميع المواطنات، والمواطنين في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي، وتفادي التجمعات غير الضرورية، والانخراط التام بالتدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية، ومسؤولية، مشددة على اعتماد الإجراء الجديد، المتمثل في التطبيق الهاتفي “وقايتنا” لمحاربة، ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.