شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بقصف للتحالف في كتاف شرق صعدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 24 يونيو 2020 قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن التحالف استهدف بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية كتاف شرقي المحافظة. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية. وكثف التحالف غارات على أهداف للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية

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