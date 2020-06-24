قرقاش: القرار السعودي حول الحج حكيم وازن بين عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح

الأربعاء 24 يونيو 2020

أشاد رئيس الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، بالإجراءات السعودية الخاصة بالحج لهذا العام.



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وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر: نشيد بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ففي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس.

وتابع: القرار السعودي حكيم، ووازن بين أولويتيْن: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح