شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. وليبيا 44 حالة والان نبدء بالتفاصيل
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 93 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8.889 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وفاة ، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين بلغ 3.699 حالة .
وسجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 4 وفيات.
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.
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