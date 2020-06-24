شكرا لقرائتكم خبر عن 587 إصابة جديدة بكورونا في اليابان .. و97 حالة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا اليوم 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل عدد المصابين إلى 191 ألفا و449 حالة.

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنه سجل 19 حالة وفاة، ليرتفع مجموع الوَفَيَات إلى 8914، مفيدًا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ نحو 176 ألفا و300 حالة، بعد تسجيل 600 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 97 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 10 حالات وفاة .

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 18.106 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 966 حالة وفاة .