شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 7176 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا 7176 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 154 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 606.881 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8.513 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 36.882 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 7176 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.