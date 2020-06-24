شكرا لقرائتكم خبر عن هندوراس.. حالة الرئيس تطلبت إمداده بالأكسجين والان نبدء بالتفاصيل
قال طبيب عسكري إن حالة رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز تطلبت إمداده بالأكسجين بعد دخوله المستشفى لإصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن الحالة لا تزال "حساسة" وتستلزم البقاء في المستشفى.
وتصريحات اللفتنانت كولونيل خوان دياز الذي يعمل في المستشفى العسكري بالعاصمة تيجوسيجالبا هي أول إشارة علنية إلى خطورة الوضع الصحي للرئيس في ضوء علاجه من أعراض الالتهاب الرئوي.
وقال دياز إن حالة الرئيس "في مكان ما بين الجيدة والمصابة بارتفاع في درجة الحرارة مع صعوبة في التنفس"، مضيفا "يوجد تحسن واضح". وأعلن هرنانديز الأسبوع الماضي إصابته هو وزوجته واثنين من مساعديه بالفيروس قائلا إن الأعراض التي ظهرت عليه معتدلة وإنه سيعمل عن بعد لكنه دخل المستشفى فيما بعد.
وقال دياز إن الأطباء أدخلوا تعديلات على علاج الرئيس بعد أن وصل إلى المستشفى وهو يعاني من سعال ومشاكل في التنفس وبوادر التهاب، ومن ذلك إمداده بالأكسجين. ولم يتضح إن كان لا يزال يتلقى الأكسجين.
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