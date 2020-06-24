شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبي: نطلب من مصر رسميًا التدخل العسكري والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن الشعب الليبي يطلب رسميا من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة، موضحاً أن تدخل مصر سيكون دفاعا عن النفس إذا تخطت الميليشيات الخط الأحمر، مشيرا إلى أن التدخل المصري سيكون شرعيا وبناء على تفويض من الشعب الليبي، كما سنطلب مساندة الجيش المصري لنظيره الليبي حال اختراق سرت.

وأضاف :"السلطة لم تكن هدف الجيش الليبي وإنما تخليص البلاد من الميليشيات وهناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على مبادرة إعلان القاهر" ، متابعاً :"الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يكن متحيزا لطرف ودفع الجميع دائما تجاه الحوار السياسي والحوار الليبي لن يكون فيه تهميش لأحد وكلنا شركاء في السلطة .

وتابع :"قرارات حظر السلاح لم تنفذ إلا على الجيش الوطني الليبي والسلاح يصل جهارا نهارا إلى الميليشيات المسلحة في ليبيا ، وتركيا أحضرت أكثر من 15 ألفا من المرتزقة إلى طرابلس، وقوى استعمارية وليبيون أصحاب مطامع يرفضون المفاوضات، ولا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها"، وأضاف :"مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب، وتابع: كفانا حربا وقتالا وأدعو الجميع إلى حقن الدماء.