شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 في زلزال قوي يهز المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة الوطنية المكسيكية لرصد الزلازل الثلاثاء أن زلزالا بقوة 7.8 درجة بحسب مقياس ريختر للزلازل ضرب جنوبي المكسيك، وأسفر عن مصرع ستة أشخاص وتضرر عشرات المباني.

وقال حاكم ولاية أواكساكا، أليخاندرو مراد، الثلاثاء، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في الولاية الواقعة بجنوب البلاد، وجُرح أربعة آخرون.

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وأفادت تقارير بأن من بين ضحايا الزلزال شخصين لقي أحدهما حتفه وأصيب الآخر، إثر انهيار أرضي خلال قيادة سيارة في هواتولكو.

كما تضررت مبان في أواكساكا، بما في ذلك مستشفى في سان بارتولو كويوتبيك، وفقا لسلطات الحماية المدنية في الولاية.

وأظهرت صور حجارة تسقط من المباني والجدران تنهار في عاصمة الولاية أواكساكا دي خواريز.