البحث عن رموز 'إيموجي' على آيفون بات أسهل... إليكم السبب

ويتطلب العثور على أحد الرموز من المستخدم حاليا الإبحار بين المئات منها في لوحة مفاتيح نظام iOS، الأمر الذي لا يجده الجميع سهلا. ووفقا لموقع "ذي فيرج" التقني، فإن المستخدم يضطر أحيانا لكتابة كلمات مرتبطة بتعبيرات معينة، أملا بأن يظهر له التعبير الذي يرغب بإرساله ضمن الاقتراحات الأوتوماتيكية، وهو الأمر الذي قد لا يكون فعالا دائما.



ويبدو أن المهمة باتت أكثر سهولة مع وعود آبل بإضافة حقل مخصص للبحث في لوحة مفاتيح التحديث الجديد لنظامها. ويبدو أن المهمة باتت أكثر سهولة مع وعود آبل بإضافة حقل مخصص للبحث في لوحة مفاتيح التحديث الجديد لنظامها. "حقل جديد للبحث في لوحة مفاتيح إيموجي سيجعلك تبحث عن الإيموجي المناسب"، قالت آبل في وصفها للتحديث القادم. وأضافت الشركة أن الأمر بات لا يتطلب من المستخدم سوى "إدخال كلمة أو عبارة مستخدمة بكثرة، ككلمة قلب أو (وجه مبتسم) لتعرض لك استجابات إيموجي للاختيار منها". Advertisements





وتركز آبل هذا العام على خيارات التخصيص لنظام iOS 14، وللمرة الأولى، سيكون المستخدمون قادرين على عرض جميع تطبيقاتهم المثبتة في قائمة عرض تسمى مكتبة التطبيقات "App Library"، على غرار تلك المتوفرة في معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، والتي تقوم بفرز التطبيقات تلقائيًا إلى مجلدات الفئة الكبيرة أو قائمة قابلة للبحث، ويمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية. وعلى مدى السنوات السابقة، كان من الممكن لمستخدم أجهزة كمبيوتر "macOS" التي طرحتها آبل سابقا البحث عن رموز إيموجي في الرسائل من خلال اختصار في لوحة المفاتيح. إلا أن إضافة الميزة على الهواتف كانت الأمر الذي طالما احتاجه مستخدمو تطبيقات التراسل عبر آيفون.وتركز آبل هذا العام على خيارات التخصيص لنظام iOS 14، وللمرة الأولى، سيكون المستخدمون قادرين على عرض جميع تطبيقاتهم المثبتة في قائمة عرض تسمى مكتبة التطبيقات "App Library"، على غرار تلك المتوفرة في معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، والتي تقوم بفرز التطبيقات تلقائيًا إلى مجلدات الفئة الكبيرة أو قائمة قابلة للبحث، ويمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية. وتضيف أيضًا أدوات إلى الشاشة الرئيسية، والتي تقع بين رموز التطبيق، بما في ذلك رمز يحدد تلقائيًا معلومات تعتمد على الوقت تسمى "smart stack"، كما تم نقل Siri مباشرة إلى الشاشة الرئيسية. كما تطلق أيضًا تطبيق الترجمة، وهو منافس مباشر لترجمة غوغل، قادر على ترجمة الكلام والنص إلى 11 لغة حتى في حال عدم الاتصال بالانترنت، وقامت بإجراء تعديلات على iMessage، مع الرسائل المثبتة، كما ستتوسع خرائط آبل بشكل كبير في المملكة المتحدة وأيرلندا وكندا، مع مسارات جديدة لركوب الدراجات، واتجاهات جديدة للمركبة الكهربائية مع معلومات الشحن وأدلة الاستكشاف القابلة للحفظ. وتتطلع الشركة أيضًا إلى تحويل هاتف أيفون إلى مفتاح سيارة من خلال ميزة "CarKey" الجديدة التي لا تلامسها والتي تسمح للأيفون الخاص بك بفتح سيارة باستخدام NFC، كما سيتم طرح هذه الميزة على كل من iOS 13 و iOS 14 الجديد، وستكون سلسلة 2021 BMW 5 أول سيارة تدعمها.

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كانت هذه تفاصيل خبر البحث عن رموز 'إيموجي' على آيفون بات أسهل... إليكم السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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