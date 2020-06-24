تبحثين عن التألق؟ اليك موضة الفساتين الرائجة هذا الصيف... بالصّور

"التميز والجنون" باتا عنوان الموضة هذه المواسم، اذ كسرت الحواجز التقليدية للموضة وتم المزج بين الكلاسيكية والعصرية.

من قال أنه من الخطأ ارتداء فستان طويل مع حذاء عادي؟ وهل فكرت يوما بتنسيق الفستان الطويل مع جاكيت الجينز أو البلايزير؟

نقدم اليك في التالي مجموعة من الفساتين العصرية، وسنعلمك كيفية تنسيقها بحسب الزي الذي تبحثين عنه، إن كانت اطلالة تليق بمكان العمل، أم اطلالة للخروج مع الاصدقاء.

فستان مع حزام الخصر

فساتين بنقشات مختلفة

ننصحك بتنسيقها مع حذاء أبيض ان كنت ترغبين باعتماد اطلالة كاجوال.

أما اذا كنت تبجثين عن اطلالة كلاسيكية، فننصحك بتنسيقها مع الكعب العالي.

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فساتين مع جاكيت

نسقي الجاكيت الجينز فوق الفستان الطويل لاطلالة عصرية مميزة.

وإن كنت ترغبين باطلالة أنيقة تليق بمكان العمل، ننصحك بتنسيق الفستان مع البلايزر.

القميص المفتوحة فوق الفستان موضة العصر

لا تنسي الفستان الكاجوال مع حقائب القش العصرية