النزاهة: الكشف عن شبهة تلاعب واختلاس بصحة صلاح الدين

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن تنفيذها عملية ضبط معاملات صرف السلفة التشغيلية لدائرة صحة صلاح الدين لشهر آذار الماضي البالغ مقدارها أكثر من (6,500,000,000) مليار دينار.



وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقاً تدقيقياً من المكتب قام بضبط النسخ الأصلية لـ(125) معاملة لصرف السلف التشغيلية خلال شهر آذار"، مبينة أن "الفريق انتقل إلى مصرف الرشيد في المحافظة؛ للحصول على كشف الحساب المصرفي الخاص بالدائرة ونسخ التمويل الخاصة بالمدة المذكورة".



وأضافت الدائرة، أن "الفريق تمكن من ضبط سجلات الإدخال والإخراج المخزني في دائرة صحة المحافظة، وكشف وجود نقص في المواد بأكثر من(600,000,000) مليون دينار، فضلاً عن وجود حالات مغالاة في أسعار الشراء"، مشيرةً إلى "قيامه بضبط وصولات صرف وهمية لشراء الوقود بمبلغ يصل إلى (500,000,000) مليون دينار خلال المدة ذاتها، وقيام الفريق التدقيقي بالكشف عن عدم تجهيز أية مادة من الوقود من دائرة المنتجات النفطية".



ولفتت الدائرة إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة