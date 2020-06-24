وزير الخارجية الأردني يصل إلى بغداد



وأضاف ان الصفدي سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين العراقيين ويجري مباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل مواجهة ازمة



وقال مصدر لـ الخليج 365، إن وزير الخارجية الاردني وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، مبينا أن نظيره العراقي فؤاد حسين كان في مقدمة المستقبلين.وأضاف ان الصفدي سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين العراقيين ويجري مباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل مواجهة ازمة كورونا والازمات المالية.

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