القبض على أربعة متهمين في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أربعة متهمين بقضايا جنائية مختلفة في العاصمة بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أربعة متهمين بمناطق متفرقة من العاصمة، اثنان منهم ضبط بحوزتهما مواد مخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي".



وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "المتهم الثالث مطلوب وفق أحكام المادة 460 ق ع، أما المتهم الرابع فقد أطلق النار على مواطن في منطقة سبع البور"، مشيرةً إلى "تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".



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