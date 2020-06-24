تطبيق التجارة الإلكترونية ZoodMall يغلق جولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار

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ويستعد تطبيق ZoodMall للانتشار في أسواق الشرق الأوسط في الكويت، الأردن، البحرين، والسعودية، كما أنه سيبدأ في تعزيز تقينته الخاصة ZoodPay "اشتر الآن وادفع لاحقا "، ويصنف تطبيق ZoodMall في قائمة التطبيقات المعنية بمجالات التسوق على شبكة الإنترنت، وتعمل منصته باللغة العربية والإنجليزية، والعديد من اللغات الأخرى.
تطبيق ZoodPay متاح حاليا على متجري الآب ستور، والأندرويد، وتوفر منصة التطبيق 4 ملايين منتج وسلعة، مثل: الهواتف النقالة منخفضة التكلفة وعالية المستوى، الملابس، الإكسسوارات ، ومستحضرات التجميل، منتجات المنزل والحديقة ، ألعاب الأطفال، وكذلك منتجات العديد من العلامات التجارية المحلية، مصدرها أكثر من 30 ألف بائع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ZoodMall مايكل خوي "يوفر التطبيق نموذج التسوق الإلكتروني الإقليمي في أول تجربة تسوق تتغلب على القيود المفروضة على اللغة وطرق الدفع والخدمات اللوجستية، وهو ما يخلق تجربة عملاء بسيطة ومجزية".
وأوضح خوي قائلا " يقدم التطبيق عروضا ترويجية ذات قيمة حقيقية للعملاء الذين يفضلون التسوق الإلكتروني، ويمكنهم الاستفادة من خاصية (اشتر الآن واستلم لاحقا)، حيث يقدم ثلاث خطط للدفع بالتقسيط، ةتتنوع خيارات الدفع عند الوصول، أو بعد 30 يوما، أو شهرين، بدون فرض أي فوائد على المبلغ المستحق".
وأضاف قائلا " التطبيق يمكن العملاء من القيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت مع قائمة طويلة من البائعين، وأكثر من 4 ملايين سلعة ومنتج في ثلاث مجالات متنوعة".
وأعرب خوي عن أمله أن يسهم الدعم الذي تلقاه التطبيق من الشركاء الاستراتيجيين، في تطوير خطط التوسعة للاستفادة من هذه التطورات التي تشهدها الأسواق الناشئة، مبينا أن التطبيق يستهدف الوصول إلى أكثر من 200 مليون مستهلك في أكثر من 15 دولة.
الجدير بالذكر أن إطلاق تطبيق ZoodMall وخدمة ZoodPay في الأردن في شهر يوليو المقبل، بعدها سيتم طرحه تباعا في أسواق الكويت، البحرين، والسعودية.
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