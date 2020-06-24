تطبيق التجارة الإلكترونية ZoodMall يغلق جولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار

قدم التطبيق في الجولة الاستثمارية حملة ترويجية بالخطط والاستراتيجيات التي يستعد لتنفيذها في الأسواق الناشئة، بهدف جذب استثمارات جديدة لتمويل مشاريع التوسعة، علما أن تطبيق ZoodMall يعمل بنشاط حاليا في أوزبكستان، كازاخستان، أذربيجان، العراق، ولبنان.



ويستعد تطبيق ZoodMall للانتشار في أسواق الشرق الأوسط في الكويت، الأردن، البحرين، والسعودية، كما أنه سيبدأ في تعزيز تقينته الخاصة ZoodPay "اشتر الآن وادفع لاحقا "، ويصنف تطبيق ZoodMall في قائمة التطبيقات المعنية بمجالات التسوق على شبكة الإنترنت، وتعمل منصته باللغة العربية والإنجليزية، والعديد من اللغات الأخرى.

يمكن التطبيق المستخدم من امكانيه الدفع اونلاين او كاش عند وصول السلع، كما أنه يحتوي علي قائمة طويلة من الخصومات والعروض علي المنتجات، كما يمتاز التطبيق باعتماده سياسة الاسترجاع، حيث يعطي للمستخدمين امكانيه استرجاع واستبدال القطع المشتراه في حاله وجود أي خطا ما.

تطبيق ZoodPay متاح حاليا على متجري الآب ستور، والأندرويد، وتوفر منصة التطبيق 4 ملايين منتج وسلعة، مثل: الهواتف النقالة منخفضة التكلفة وعالية المستوى، الملابس، الإكسسوارات ، ومستحضرات التجميل، منتجات المنزل والحديقة ، ألعاب الأطفال، وكذلك منتجات العديد من العلامات التجارية المحلية، مصدرها أكثر من 30 ألف بائع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ZoodMall مايكل خوي "يوفر التطبيق نموذج التسوق الإلكتروني الإقليمي في أول تجربة تسوق تتغلب على القيود المفروضة على اللغة وطرق الدفع والخدمات اللوجستية، وهو ما يخلق تجربة عملاء بسيطة ومجزية".

وأوضح خوي قائلا " يقدم التطبيق عروضا ترويجية ذات قيمة حقيقية للعملاء الذين يفضلون التسوق الإلكتروني، ويمكنهم الاستفادة من خاصية (اشتر الآن واستلم لاحقا)، حيث يقدم ثلاث خطط للدفع بالتقسيط، ةتتنوع خيارات الدفع عند الوصول، أو بعد 30 يوما، أو شهرين، بدون فرض أي فوائد على المبلغ المستحق".

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وأضاف قائلا " التطبيق يمكن العملاء من القيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت مع قائمة طويلة من البائعين، وأكثر من 4 ملايين سلعة ومنتج في ثلاث مجالات متنوعة".