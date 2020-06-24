نائب مصابة بكورونا تعرض صورة 'مؤلمة' للكوادر الطبية

وكتبت الجميلي على حسابها في موقع تويتر، "كوادرنا الطبية لقد خدمتم العراق بأنسانيتكم وأنتم تتقاضون الفتات وهناك من خذل العراق وهو في جنة النعيم الزائلة ، الرفعة لكم والخزي لهم".

وارفقت الجميلي تغريدتها بصورة تظهر اثنين من الكادر الطبي يبدو أن "التعب" قد أنهك جسديهما فأخذا قسطا من النوم على أسرة العلاج.

وكانت الجميلي قد كتبت في وقت سابق، على حسابها في موقع التواصل، تويتر، قائلة "حكومة بائسة ، رقابة متواطئة ، رئيس وزراء متخيل أنه بطل فليد ، والموت للفقراء مجاناً في مستشفيات العزل ، وبإصابات ألفية".

ودعت الجميلي من وصفتهم بـ"الغيارى"، الى "شراء قناني الأوكسجين وارسالها لمقابر العزل الصحي" على حد وصفها.

واضافت "لا ضمير صاحي اذن لا شرعية لحكومة متجاهلة ".

وكانت الجميلي قد اعلنت في 16 حزيران الحالي، تأكيد اصابتها ب‍فيروس كورونا بعد ظهرو نتائج التحاليل المختبرية ، وعزت الاصابة الى الاختلاط بالجمهور من "الفقراء".