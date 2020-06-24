كورونا يتسبب بتأجيل حفلة 'غولدن غلوب'... هذا موعده الجديد

وبالتالي ستقام حفلة غولدن غلوبز خلال عطلة نهاية الأسبوع التي كانت محددة أصلا لحفلة توزيع جوائز الأوسكار التي تم تأجيلها إلى 25 أبريل.

وكانت صناعة السينما توقفت تماما بسبب وباء كوفيد-19 الذي أفرغ دور السينما من روادها لثلاثة أشهر تقريبا.



وأوضحت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية (إتش إف بي إيه) منظمة هذا الاحتفال أنه سيتم تحديد معايير أهلية الأفلام للمنافسة خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تنظم حفلة توزيع جوائز الأوسكار، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها خففت من قواعدها للسماح للمزيد من الأفلام الدخول في المنافسة خصوصا تلك التي أصدرت على منصات البث التدفقي مباشرة في المنافسة.

كما مددت فترة إصدار الأفلام المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، من 31 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021.



ولا تزال معظم دور السينما الأميركية مغلقة كما أوقفت عمليات التصوير في لوس أنجلوس وفي أماكن آخر في العالم، خوفا من وباء كوفيد-19.

كذلك قرر منظمو "بافتا"، وهي جوائز السينما البريطانية التي تمنح عموما قبل فترة وجيزة من حفلة الأوسكار، تأجيل الحدث إلى 11 أبريل 2021.