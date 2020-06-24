بالفيديو: هل يتقدم العيساوي للتّرشح لرئاسة مجلس النواب؟‎

مجلس القضاء الأعلى اعلن عن توقيف العيساوي بعدما سلّم نفسه، قائلاً في بيان، إن "القاضي المختص بالنظر في قضايا جهاز مكافحة الإرهاب قرر توقيف المتهم رافع العيساوي، وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد أن قام المتهم المذكور بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".

العيساوي سبق أن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية، لافتا إلى أن "هذه الأحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون".

عودت العيساوي احدثت انقسام بالوسط السياسي العراقي وتعالت الاصوات الرافضة لهذه العودة ووصلت للتهديد احيانا.

فقد هدّد تحالف الفتح باتخاذ موقف شديد وواضح ضد هذه الأفعال لافتاً إلى حصوله على معلومات أكيدة تشير إلى تعرّض القضاء لضغط سياسي بهذا الشأن .

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واكد بيان الفتح استغرابه ان يتم هذا الامر بعلم وموافقة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء وبعض المسؤولين اضافة الى بعض قادة القوى السياسية".