وزير خارجية إيطاليا في "مهمة خاطفة" بطرابلس لبحث الأزمة الليبية

الخليج 365الأربعاء 2020/6/24 01:34 م بتوقيت أبوظبي
وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الأربعاء، إلى طرابلس في مهمة "خاطفة" لبحث مستجدات الأزمة الليبية.
ووفق وكالة الأنباء الإيطالية فإن دي مايو يلتقي في طرابلس مع رئيس حكومة الوفاق الإخوانية، فايز السراج، ووزير خارجيته والداخلية.
واستبعدت الوكالة أن تشمل الزيارة التي وصفتها بـ“المهمة الخاطفة” إلى ليبيا زيارة مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وتأتي الزيارة بعد يوم من اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة الأزمة الليبية وبلورة رؤية عربية مشتركة لمواجهة الأطماع التركية.
وأجمع وزراء الخارجية العرب، على رفض ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا مهما كان مصدرها مع الوقف الفوري لإطلاق النار.
وشدد البيان الختامي للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقِدَت، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا".
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