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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: القرار السعودي حول الحج حكيم وازن بين عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد رئيس الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، بالإجراءات السعودية الخاصة بالحج لهذا العام.
وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر: نشيد بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ففي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس.
وتابع: القرار السعودي حكيم، ووازن بين أولويتيْن: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح
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