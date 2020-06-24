شكرا لقرائتكم الخارجية الأميركية تدين الهجوم التركي على كوباني السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدانت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، الهجوم التركي على قرية حلنج في ريف كوباني، ودعت إلى تسوية سياسية في البلاد.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها: "نعرب عن تعاطفنا العميق مع أسر القتلى والجرحى من المدنيين في سوريا نتيجة الهجوم التركي في تل حلف والغارة الجوية في كوباني".

ودعت الخارجية الأميركية جميع الأطراف إلى التركيز على تحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأضاف البيان: "إن دوامة العنف المستمرة تعيق الأمل في أي حل من هذا القبيل، ونكرر دعمنا القوي لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص غير بيدرسن من أجل وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، كما ندعم جهود المبعوث الخاص بيدرسن لتسهيل حل سياسي للصراع بموجب قرار مجلس الأمن 2254".

هذا وقد قصفت طائرة مُسيّرة للاحتلال التركي منزلاً في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني في الساعة الـ19:30 أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل عضوتي منسقية مؤتمر ستار زهرة بركل وهبون ملا خليل، بالإضافة إلى صاحبة المنزل أمينة ويسي.

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قصف المدنيين

وطالبت الإدارة الذاتية في بيان، دولة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وقوى التحالف الدولي، بالوفاء بالتزاماتها؛ ووضع حدٍ لعمليات القصف التركية التي تطال المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال البيان إن هجوما بطائرة مسيرة تركية أمس على قرية تابعة لمدينة عين العرب أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة آخرين.

وأضاف الهجوم يأتي ضمن هجمات استهدفت الأكراد منها الهجمات التركية على إقليم كردستان العراق واستهداف المدنيين هناك.

وقال إن هذه الهجمات هي إعلان من تركيا عن نيتها عدم الاكتراث بحياة الأهالي والمدنيين.

ودعا البيان الشعب للخروج في مظاهرات منددة بالعدوان مع مراعاة الإجراءات الصحية وفضح الدولة التركية وممارساتها.