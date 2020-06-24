وزير الأوقاف ينصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم الصلاة في المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجمعة القادمة ستكون هناك حملات كبرى على المساجد من أجل التأكد من وضع علامات التباعد من أجل حماية المصلين، مشدداً على أن كافة قيادات الوزارة والعاملين بذلوا مجهوداً كبيراً من أجل فتح المساجد، وتابع: “اعتبرنا أنفسنا على قوة هذا العمل احتساباً لوجه الله سبحانه”.

وأضاف “جمعة” خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه اعتباراً من غداً وبعد غد سيتم وضع العلامات الاسترشادية الخاصة بالتباعد أثناء الصلاة، وتابع: “نبذل جهد مضاعف من أجل فتح المساجد”.

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ونصح وزير الأوقاف، كل من يشعر بأعراض تشابه أعراض كورونا عليه أن يصلى فى بيته حفاظاً على المصلين، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يصلوا فى منازلهم بنية تقليل الازدحام فى تلك المرحلة وستأخذون ثواب الصلاة فى المسجد.

الأوقاف تضع ضوابط فتح المساجد في مصر مع تعليق صلاة الجمعة

وفي وقت سابق، وضع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضوابط فتح المساجد في مصر تدريجيًا للصلوات الخمس، وممارسة الشعائر الدينية، وذلك خلال إجتماع عقده اليوم الثلاثاء، بقيادة القطاع الديني.

وأكد محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، خلال الإجتماع، على ضرورة فتح المساجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق، على أن تكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق.