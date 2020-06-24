كيم علق خطط القيام بتحرك عسكري ضد الجنوب

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سيول: علق الزعيم الكوري الشمالي خططا للقيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية كما أفادت وسائل الاعلام الكورية الشمالية، في خطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

كثف النظام الكوري الشمالي في الاونة الاخيرة الهجمات الشفوية ضد سيول منتقدًا بشكل خاص قيام منشقين كوريين شماليين في الجنوب بإرسال منشورات دعائية الى الشمال عبر بالونات.

وبعدما قطعت قنوات الاتصال الرسمية، دمرت كوريا الشمالية في الأسبوع الماضي مكتب الارتباط الذي فتح في سبتمبر 2018 الى شمال المنطقة المنزوعة السلاح، وكان يرمز الى التهدئة التي سادت بين الكوريتين في تلك السنة.

أعلن الجيش الكوري الشمالي انه سيقوم بتحركات ضد الجنوب تشمل احتلال مواقع التعاون بين الكوريتين المجمد حاليًا واعادة نصب مراكز مراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح او حتى تكثيف المناورات العسكرية.

لكن وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية أفادت الأربعاء ان كيم ترأس الثلاثاء اجتماعا للجنة العسكرية المركزية التي "علقت خطط التحرك العسكري ضد الجنوب". ولم تعط الوكالة أي تفسير إضافي لهذا التغيير الواضح في الاستراتيجية.

بدأ الشمال أيضا الأربعاء بإزالة مكبرات الصوت التي بدأ بنصبها قبل يومين في مناطق حدودية من أجل بث دعاية مناهضة لكوريا الجنوبية، كما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر لم تحددها.

خطوات التهدئة هذه من جانب بيونغ يانغ غير معتادة، وتأتي بعدما رأى محللون في الآونة الأخيرة انها تتذرع بارسال منشورات دعائية لافتعال أزمة بهدف الحصول على تنازلات في وقت وصلت فيه المفاوضات حول الملف النووي الى طريق مسدود.

وردت سيول بحزم على تدمير مكتب الارتباط وعلى الانتقادات التي وجهها كيم وشقيقته كيم يو جونغ التي برزت في الاونة الاخيرة كوجه للنظام.

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انهيار كامل

قال ليف-اريك ايسلي الاستاذ في جامعة ايهوا في سيول لوكالة فرانس برس "ان ترك شخص ما يتحدث باسم النظام يعطي كيم جونغ اون فرصة تعديل المسار في وقت لاحق".

أضاف "انه يقوم بذلك على الارجح على أمل الحصول على تنازلات خارجية او لأن جيشه بحاجة الى المزيد من الوقت لكي يطبق استفزازه المقبل".

تابع قائلا إن الامر الأكيد هو ان كوريا الشمالية التي تملك السلاح الذري "لم تنته من التهديدات ضد كوريا الجنوبية او تعزيز ما تعتبره قوة الردع".

العلاقات بين الكوريتين مجمدة منذ انهيار قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترمب في السنة الماضية بسبب التنازلات التي يمكن ان تقدمها بيونغ يانغ مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها المحظورة للاسلحة.

ومنذ مطلع يونيو برز دور كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في المواقف الشديدة اللهجة التي اصدرتها بيونغ يانغ حيال الجنوب بسبب المنشورات الدعائية.

وفجر الشمال مكتب الارتباط بعد أيام على تهديد شقيقة كيم جونغ اون بانه "سيكون في انهيار كامل" قريبا ولاحقا وجهت انتقادات شديدة الى الرئيس الكوري الجنوبي. وكان الشمال جهز أيضا ملايين المنشورات الدعائية ضد الجنوب لارسالها كاجراء رد.

وكانت المنشورات وراء ارتفاع التوتر كما حصل في اكتوبر 2014 حين فتحت كوريا الشمالية النار على بالونات تنقل منشورات، ما تسبب بتبادل لاطلاق النار بين جانبي المنطقة المنزوعة السلاح. ولا تزال الكوريتان عمليا في حالة حرب لان الأعمال الحربية توقفت بموجب هدنة عام 1953 ولم تحل محلها معاهدة سلام.