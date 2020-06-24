أكثر من 475 ألف وفاة في العالم نتيجة كورونا

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باريس: تخطت حصيلة فيروس كورونا المستجد في العالم 475 ألف وفاة، بحسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية في الساعة 6,25 ت غ الأربعاء.
تضاعف عدد الوفيات في العالم في اقل من شهرين ليصل إلى 477.117 وفاة من أصل 9,263,835 إصابة ، فيما تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا مع بلوغ حصيلتها 193.800 وفاة من أصل 2.557.761 إصابة، ويتسارع تفشي الفيروس في أميركا اللاتينية، حيث سجلت 100,378 وفاة من أصل 2,163,835 إصابة.
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