سياحة البرلمان تطالب الحكومة بابتكار شكل جديد للترويج لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، بالتحرك السريع الذي قامت به الحكومة لمساندة قطاع السياحة وتخفيف الأعباء المالية، في ضوء التكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد علي مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. ووضعت اللجنة البرلمانية في تقرير لها، عددا من التوصيات الهامة للحكومة فيما يخص الترويج والتنشيط السياحي نستعرضها علي النحو الآتي : Advertisements 1- ابتكار شكل جديد للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتناسب مع المتغيرات العالمية والاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة. 2- استغلال ما تتمتع به مصر من مقومات في مجال السياحة الصحية في التسويق الجيد لهذا النمط الواعد من خلال إصدار قانون السياحة الصحية، حيث إنه من المتوقع أن يحقق هذا النمط السياحي إقبالاً كثيفا علي المناطق الاستشفائية في مصر، فضلا عن خلق مجالات متعددة وواعدة للاستثمار السياحي. 3- تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلي أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.

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