العثور على جثة راعي أغنام بأرض زراعية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي: تكثف الأجهزة الأمنية بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط جهودها، لكشف غموض العثور على جثة راعي أغنام، ملقاة بزراعات عزبة البورة التابعة لقرية السوالم البحرية. تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب بالحادث. وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى "مراد.م.ح" 22عامًا، راعي أغنام، ومقيم عزبة البورة السوالم البحرية بأبنوب. جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبنوب المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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