بالصور.. وصول الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية الجديدة ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة بواقع 22 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد للركاب.

تعد الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، وذلك بتكلفة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وتصل 10 عربات أخرى، تمثل الجزء الثاني من الدفعة الأولى، الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بعدما جرى شحنها من ميناء "سان بطرسبرج" بروسيا.

ووفقًا لوزارة النقل يتوالى وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة لكل دفعة، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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وتشمل صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب 800 عربة مكيفة، 500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يجري تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة"، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتساهم الصفقة في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، وتحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وسيجري تركيب العربات الجديدة التي وصلت والعربات الجديدة التي ستصل تباعًا مع الجرارات الجديدة.

يذكر أنه جرى تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل العربات، فضلًا عن تعقيم العربات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.