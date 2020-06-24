أستراليا تُعلن عن أول حالة وفاة بكورونا

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، عن أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في
الثمانينات من العمر توفي الليلة الماضية بولاية فيكتوريا.
وفيكتوريا هي ثاني أكبر الولايات الأسترالية سكانا وتسجل زيادة في خانة العشرات في حالات الإصابة لليوم الثامن على التوالي.
وقال بريت ساتون، أكبر مسئول صحي في الولاية للصحفيين في ملبورن، إنها سجلت 20 حالة إصابة جديدة الليلة الماضية، ليرتفع مجمل الإصابات إلى نحو 1900 بعد تسجيل 17 حالة يوم الثلاثاء و16 حالة في اليوم السابق.
وأثارت الزيادة في الحالات بفيكتوريا مخاوف من موجة تفش ثانية بعد تحديد 241 حالة كحالات معدية بزيادة ثماني حالات عن يوم الثلاثاء.
وتحاول السلطات في فيكتوريا، التي أصبحت بؤرة لتفشي المرض في أستراليا، احتواء انتشار الفيروس في نحو ست ضواحي في مدينة ملبورن كبرى مدن البلاد التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة.
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