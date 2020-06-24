كوريا الشمالية تُزيل مكبرات الصوت الدعائية على حدود جارتها الجنوبية

رصدت كوريا الجنوبية تحركات جارتها الشمالية لإزالة مكبرات الصوت الدعائية ضد الشطر الجنوبي بعد مرور 3 أيام من إعادة تركيبها في الجبهات الأمامية على الحدود بين الكوريتين.
سحب نحو عشرة مكبرات صوت دعائية ضد الجنوب والتي ركبتها مؤخرا، في بعض المناطق الحدودية بالقرب من بلدة تشول وون بإقليم كانغ وون، شرق سول.
وصرح مصدر حكومي في سول، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن كوريا الشمالية بدأت في
وأفاد مصدر عسكري كوري جنوبي بأن الشمال أجرى عملية إعادة تركيب مكبراتالصوت في المناطق الحدودية بعد ظهر يوم 21 يونيو.
ووفقا للوكالة، يبدو أن عملية الإزالة لها علاقة مع أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون بتعليق الخطط للعمل العسكري ضد كوريا الجنوبية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في وقت سابق من اليوم، إن الزعيم كيم كونج أون قرر تأجيل الخطط للعمل العسكري ضد الجنوب أثناء اجتماع تمهيدي للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال.
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