أمريكا تُبدي تعاطفها مع أسر ضحايا هجوم تل حلف

قالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها تبدي تعاطفها العميق مع أسر المدنيين الأبرياء الذين قتلوا وجرحوا، اليوم في سوريا في الهجوم الإرهابي في قرية "تل حلف" غربي مدينة رأس العين شمالي سوريا والغارة الجوية في كوباني.
على أنه يجب التركيز المستمر من كافة الأطراف على الحاجة الماسة لوجود حل سياسي دائم للصراع في سوريا، كما دعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015.
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية- في تصريح اليوم-
وأضافت أن دوامة العنف المستمرة تضعف الأمل فيأي حل من هذا القبيل، لافتة إلى أن بلادها تكرر دعمها القوي لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص جير بيدرسون من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني ولجهود المبعوث الخاص بيدرسون لتيسير الوصول إلى حل سياسي للصراع..
ولقي أن خمسة مدنيين مصرعهم وأُصيب 12 آخرون، في تفجير استهدف قرية تل حلف غربي مدينة رأس العين شمالي سوريا أمس.
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