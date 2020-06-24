محمود عباس يفتتح البرلمان العربي بكلمة عن مستجدات القضية الفلسطينية

يُعقد البرلمان العربي اليوم الأربعاء، جلسة عامة "عن بعد" برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان لمناقشة الأوضاع والمستجدات في العالم العربي. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان العربي بأن الجلسة ستناقش الأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في العالم العربي، وسيصدر عنها قرارات مهمة وعدد من القوانين التي تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي. للبرلمان العربي بأن الجلسة ستناقش الأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في العالم العربي، وسيصدر عنها قرارات مهمة وعدد من القوانين التي تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي. وأضاف البيان أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي حول الموقف الفلسطيني من الخطط الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

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